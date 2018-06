En marzo del año pasado, Fernando Encina (20) inició un viaje como mochilero desde su Neuquén natal. El joven llegó hasta Bolivia y allí sufrió un robo. Por lo que salió de ese país de modo clandestino para viajar de regreso. Luego de su paso por Jujuy, viajó a San Juan. Se comunicó con su familia hace un mes y desde ese momento nadie supo más de él. Ahora lo busca la Policía.

“Él se comunicaba seguido con nosotros a través de Facebook. Ahora me enteré que le robaron todo antes de salir de Bolivia y por eso vivió con un amigo en Jujuy. Él le pagó el pasaje hasta San Juan. Fernando se comunicó conmigo desde Barreal y después me dijo que estaba en el Parque de Mayo. Eso fue el 3 de mayo, desde ese momento no se nada más de él”, comentó Miriam Lienan, madre del joven a DIARIO DE CUYO.

Tras perder contacto con su hijo, la mujer decidió poner la denuncia el pasado 2 de junio y a partir de ahí comenzó el operativo de búsqueda.

“La policía de acá me dijo que se comunicaron con la Comisaría de San Juan y que ellos le confirmaron que le habían tomado los datos a mi hijo cuando estaba vendiendo pulceritas en el Parque de Mayo. Eso confirma que él estaba ahí. Mi hijo me había dicho que calculaba que iba a volver a casa el 11 de mayo, pero no apareció”, informó la mujer.

El joven mide aproximadamente 1.75 mts de altura es delgado tiene tez morena. La familia pide que cualquier persona que tenga información sobre su paradero se comunique con la policía.