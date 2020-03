No contesta los mensajes, se peleó con la novia y sus amigos no saben de Lautaro Neira, el joven de 18 años que mantiene en vilo a su familia, ya que aún no regresa a su domicilio en Chimbas.

Según su mamá, el chico salió en la tarde con su bicicleta. "No es un muchacho de llegar tarde y nos preocupa", resaltó la mujer, quien agregó que lo han llamado, le han mandado mensajes y hasta lo buscaron en la casa de su novia pero nada. Allí se enteraron que se había peleado con su pareja.

El joven vive en el barrio Santa María, en las inmediaciones de Necochea y Centenario, en Chimbas, y salió de su casa con una remera azul con gris y un pantalón amarillo. La familia colocó una denuncia en la Comisaría 17ma para dar con su paradero.

Ante cualquier información comunicarse al 911 o dirigirse a la comisaría más cercana.