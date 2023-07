En la mañana de hoy martes, la fiscal Alejandra Olmos Coronel ordenó un rastrillaje a la Policía Bonaerense para encontrar el arma con la que Williams Alexander Tapón se quitó la vida de un tiro en la cabeza ayer por la noche. La pistola no fue hallada junto al cuerpo del jugador de fútbol de 24 años, oriundo del Barrio Aguero de Gerli, acusado de patear en la cabeza al árbitro Ariel Paniagua en un encuentro amateur.

Así, se comenzó una búsqueda en la cuadra de General Paz al 1200, cerca de la casa de Tapón, aseguran a Infobae fuentes con acceso al expediente.

“Tapón se quitó la vida en las vías del ferrocarril cercano. Allí, lo encuentran familiares y amigos. El cuerpo es movido y llevado a la vereda del domicilio, a unos 30 metros. El ambiente era muy tenso. La fiscal autorizó el retiro del cuerpo, pero el arma no estaba. Ahora, se realiza el rastrillaje”, asegura una fuente clave en la investigación.

Sin embargo, las esperanzas de encontrar el arma son escasas.

Tapón tenía 24 años y estaba registrado como albañil en la AFIP. Había tenido trabajo en blanco en una constructora de Ranelagh, al menos, hasta el mes de abril, según sus registros previsionales.

De acuerdo investigadores del caso, la fiscalía había imputado a Tapón por el delito de tentativa de homicidio agravada por alevosía en el contexto de un espectáculo deportivo.

Luego, tras la difusión del caso, se quitó la vida en las vías del tren.

El caso

La causa comenzó luego de que Paniagua, de 36 años, se presentó en la Comisaría 4° de Avellaneda para denunciar el hecho, ocurrido en el Complejo Estación 98, la canchas de la avenida Mitre al 3900.

Allí, el árbitro señaló a Tapón como el autor de la agresión, que le costó una visita al Hospital Presidente Perón. Poco después, un llamado al 911 alertó a la Bonaerense sobre el hallazgo del cadáver del jugador.

Agustina, la pareja del futbolista y albañil, aseguró que el joven le envió un mensaje de despedida:

“En el audio que me manda despidiéndose me dijo ‘cuidá de nuestros hijos’ y ‘yo prefiero que sufran todos de una a que me vean sufriendo todos los días en la cárcel’. Fueron las últimas palabras de él antes de hacer lo que hizo”, recordó hoy la mujer durante una extensa entrevista para Crónica HD.

Visiblemente afectada por el trágico desenlace de su marido, la joven madre de dos niños -uno de 2 y un bebé de apenas 7 meses- subrayó que Tapón “quedó mal” después de las notas que había brindado durante la jornada de ayer. “Le preguntábamos qué opinaba y no sabía qué respondernos. Él siempre se tomaba todo a la ligera”, señaló la mujer.

Mientras tanto, la búsqueda ordenada por la fiscal Olmos Coronel continúa. El suicidio de Tapón, desde ya, extingue la acción penal en su contra.