El abogado de la familia de Kevin Gabriel Malla, el niño de 10 años que murió en un accidente ocurrido el 22 de julio de 2013 en la calle Nuche casi Ameghino, en Capital, buscará que el caso quede sin culpables. Angel Peña anticipó ayer que presentará hoy un recurso para evitar que el acusado de provocar la muerte de ese chico que iba en bicicleta, el exdirigente deportivo y empresario del transporte Ricardo Salvá (uno de los dueños de la empresa "El Triunfo") quede completamente desligado con un sobreseimiento.

El 23 de octubre pasado, el titular del Primer Juzgado Correccional, Alberto Caballero, había dictado el sobreseimiento de Salvá luego de que la Corte de Justicia anulara la condena de 3 años de prisión en suspenso y la inhabilitación para manejar por 7 años, que le había impuesto el 5 de septiembre del año pasado, el juez provisorio de ese juzgado, Juan Pablo Ortega.

En su decisión, los ministros Juan José Victoria, Marcelo Lima y Daniel Olivares Yapur, adhirieron al planteo de los defensores Fernando Castro y Enrique Miodowsky. Y cuestionaron duramente al entonces juez Ortega, por suplir con sus propios argumentos la falta de prueba clave que era necesaria para llegar a una convicción de certeza (eso se le exige a un magistrado) al momento de condenar. Por eso tacharon aquella sentencia de "arbitraria y carente de fundamentos", dijeron fuentes judiciales.

La Corte tomó su decisión casi un año después del fallo que anularon. Y ordenaron pasar otra vez el caso al Primer Juzgado Correccional, para que el nuevo juez "dicte una sentencia ajustada a derecho".

Fue entonces que el juez Caballero entendió que, al ser anulada la condena, el último acto que interrumpía los plazos de prescripción era la citación a juicio. Y como ese acto había ocurrido el 29 de setiembre de 2014, entendió que ya se había superado el plazo tope para investigar y llegar a un fallo, que en este caso es 5 años, el máximo de la pena prevista para el homicidio culposo (matar sin intención).

Sin embargo el abogado de la familia Malla, Angel Peña, entiende que no todo está perdido, pues considera que el último supuesto del artículo 67 del Código Penal le abre una puerta. "El inciso "e" de ese artículo establece que la prescripción se interrumpe en caso de sentencia condenatoria, aunque la misma no se encuentre firme, que es lo que ocurre en este caso en el que hay que dictar otro fallo y por eso vamos a pedir la revisión de la decisión de sobreseer al acusado. La familia del nene quiere que se haga Justicia, que esto no quede impune", dijo Peña.