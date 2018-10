Los policías ayer, en la casa de la presunta víctima. Según la Policía, la denunciante dijo que no se resistió a los ultrajes por las amenazas con un cuchillo. En la imagen, una familiar del detenido.

Un sujeto fue detenido en la mañana de ayer acusado de mantener cautiva unas 11 horas a su expareja en la casa de ella, en Chimbas. Y además se le achaca haberla violado tras amenazarla con un cuchillo, dijeron fuentes policiales. Ambos tienen una hija en común de 8 años, que estuvo en la casa. Todo se descubrió cuando llegó la madre de la joven y avisó a la Policía.



Según la versión policial, el hombre irrumpió en el hogar de la mujer (no se indica su identidad para preservarla) cerca de las 22 del último domingo. Al parecer, antes convivía con ella en esa casa del barrio Centenario, pero desde hace un tiempo se separaron y se fue a otro lugar.



No se sabe bien cuál fue el motivo que llevó al sujeto a encerrarla toda la noche en su propia casa y tenerla amenazada. Los investigadores dijeron que fueron horas dramáticas las que vivió la supuesta víctima. Al hombre se lo acusa de haberla intimidado con un cuchillo tipo carnicero para que accediera a mantener relaciones sexuales, indicaron voceros del caso.



Los pesquisas trabajaban ayer para determinar si la menor presenció o no los sometimientos denunciados.



Todo fue descubierto a eso de las 9 de ayer, cuando la madre de la presunta víctima llegó a la casa de su hija. La señora advirtió lo que ocurría y dio aviso a la Policía. De inmediato se hicieron presentes, en primera instancia, efectivos de la Unidad Operativa Centenario, quienes apresaron al sujeto (al que no quisieron identificar) y le quitaron el arma blanca con la que habría amenazado a su ex, dijeron fuentes policiales.

El informe médico y las pericias psicológicas a la denunciante son claves para el futuro procesal del sujeto detenido.



En principio, el caso fue abordado por personal de la seccional 17ma, pero por orden judicial pasó a tramitarse en la Comisaría para la Mujer, donde se le tomó declaración a la denunciante. Ahora se espera el informe del médico legista y también el de un psicólogo del Poder Judicial para saber si la mujer fabula o no, y si presenta o no el daño psíquico de una situación de abuso.