La Policía apresó en la noche del último martes en Rawson a José Maximiliano Martínez (30), acusado de haberse dado a la fuga luego de atropellar con su camioneta a un chico. La detención fue en el domicilio del sospechoso, en inmediaciones de Félix Aguilar y Gobernador Rojas, donde además hallaron una Chevrolet S-10 con el parabrisas trizado y otros daños en las chapas. La víctima fue Lucas Castro (19), jugador de futsal rawsino que se encuentra internado en el Hospital Rawson. Hasta ayer seguía sin despertar, con pronóstico reservado.

El hecho ocurrió en la madrugada del último domingo, a la salida de un boliche en Calle 5 y General Acha, cuando Castro, su novia y un amigo fueron arrollados. El que se llevó la peor parte fue el muchacho de 19 años. "Lucas todavía no despierta. Está en gravísimo estado de salud. Ya debería haber reaccionado, pero no lo ha hecho en ningún momento. Sólo gesticula cuando le hablamos, se mueve un poquito, pero nada más", dijo ayer Matías, el padre. Y criticó la demora para detener al acusado: "No va a salir ninguna alteración en su cuerpo, si había consumido algo ya no va a salir en los análisis. Este tiempo que pasó sólo entorpece la investigación".