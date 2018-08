Buscado. Franco "Caballito" Mercado es intensamente buscado luego de hacerse pasar por su hermano para poder fugar de la Seccional 6ta.

Habían estado tras sus pasos y habían logrado capturarlo tras una minuciosa investigación, con todo lo que eso significa. Pero de una manera por demás insólita, a un día de haberlo detenido, ahora la Policía lo busca nuevamente porque lo confundieron con su hermano y lo liberaron, informaron fuentes policiales. El sujeto a liberar era alguien que cayó por una infracción menor, pero en el mismo calabozo estaba su hermano, Franco "Caballito" Mercado (24) a quien se le atribuían delitos más graves: como asaltar y manosear a una anciana. También porque, cuando cayó, tenía drogas con supuestos fines de comercialización.



El "Caballito", oriundo del Lote Hogar 26 en Santa Lucía, quedó libre a eso de las 17 de ayer.



Este sujeto tiene un frondoso prontuario y había sido detenido el martes, luego de quedar señalado como autor de un ataque aberrante cometido el lunes en la madrugada: haber manoseado a una anciana en su casa del barrio Mendoza, Rawson, para luego huir con un televisor, un celular, $1.000 y joyas.



Fueron los efectivos de la Brigada de Investigaciones Sur los que después de varios allanamientos en Santa Lucía lograron capturar a Mercado, en una casa de Necochea y San Lorenzo.



En el operativo los pesquisas también secuestraron marihuana, cocaína, varios aparatos celulares y dinero en efectivo.

El policía que dejó ir a quien no debía enfrentará una investigación y posibles sanciones



Tras su detención, Mercado había sido alojado en los calabozos de la Seccional 6ta. Y en las últimas horas había caído un hermano suyo (no trascendió su identidad), por una contravención. ¿Casualidad o jugada estudiada? Desde la Policía no lo saben o no lo dijeron. Lo cierto es que la orden para liberar al hermano menos complicado, la aprovechó el "Caballito".



Según una versión policial, "Caballito" se hizo pasar por su hermano, engañando así a por lo menos un policía, que ahora tiene serios dolores de cabeza pues se le abrirá una investigación interna que puede terminar con una sanción en su contra.



Anoche el sujeto era intensamente buscado por personal de la Comisaría 6ta, de la Brigada de Investigaciones Sur y de otras divisiones de la Policía de San Juan.