El juez Federico Rodríguez dictó ayer 6 meses de prisión preventiva para Carlos Alberto Campodónico (49), el hasta hace días coordinador del Museo Histórico Provincial Agustín Gnecco que fue echado por disposición del gobernador Sergio Uñac luego de que saliera a la luz que se lo investiga por el presunto tráfico de pornografía infantil.

El magistrado resolvió después de una negociación frustrada entre la fiscal Valentina Bucciarelli y la defensa, representada por Gustavo Riveras. Las conversaciones privadas entre las partes venían encaminadas para pactar un acuerdo de juicio abreviado, pero finalmente no se concretó, pese a que estuvo muy cerca de cerrarse. Una alta fuente judicial filtró a este diario que la propuesta de Fiscalía consistía en una condena a 4 años de prisión efectiva. Cabe destacar que el artículo 128 del Código Penal establece que "será reprimido con prisión de tres (3) a seis (6) años el que produjere, financiare, ofreciere, comerciare, publicare, facilitare, divulgare o distribuyere, por cualquier medio, toda representación de un menor de dieciocho (18) años dedicado a actividades sexuales explícitas o toda representación de sus partes genitales con fines predominantemente sexuales, al igual que el que organizare espectáculos en vivo de representaciones sexuales explícitas en que participaren dichos menores". Pero en el último párrafo se agrega que "las escalas penales se elevarán en un tercio en su mínimo y en su máximo cuando la víctima fuere menor de trece (13) años".

Según Fiscalía, ese último punto se aplica en el caso de Campodónico, por lo que la escala penal a la que se enfrenta si se lo considera culpable va de 4 a 8 años de cárcel. De esa manera, la propuesta de Fiscalía era por la pena mínima, pero Riveras y su cliente lo evaluaron y terminaron diciendo que no. ¿Por qué? "No hemos tenido acceso a las pruebas y queremos ver eso. Además Fiscalía va a tener que probar que, si realmente hay víctimas, sean menores de 13 años", explicó anoche el abogado.

Campodónico se mostró muy nervioso durante todo el tiempo que estuvo sentado en el banquillo de los acusados. Por momentos tiritaba. "Tráfico de videos sexuales de menores, yo no lo he hecho. A veces he recibido y visto, sí. Pero no he traficado videos. Ni siquiera he vendido pornografía infantil, eso tampoco, jamás. Siempre he sido una persona buena, trabajadora. He trabajado en muchos lugares y nunca he tenido problemas con nadie, menos con gente menor, eso jamás. Que alguna vez pueda haber recibido videos, sí. Pero comercializarlos, no", dijo cuando optó por declarar ante el juez. "Sólo hubo recepción de material", acotó luego su defensor.

La Policía detuvo al imputado a las 21.10 del viernes pasado en su casa de Rivadavia, donde vive con su madre, luego de que un informe del Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados (National Center for Missing and Exploited Children) alertara a las autoridades que en ese domicilio funcionaba una dirección electrónica que tenía vínculos con el tráfico de imágenes con niños abusados. Concretamente, según Fiscalía, se estableció que a través de un perfil de Facebook se publicaron al menos 7 videos con imágenes de menores explotados sexualmente.

El excoordinador del Gnecco el año pasado sufrió un ACV y por eso su defensor solicitó la prisión domiciliaria, pero el juez se opuso y ordenó su traslado al Servicio Penitenciario.

Por otro lado, el plazo brindado al Ministerio Público Fiscal para la investigación es de un año. Los investigadores ya tienen acceso los aparatos electrónicos utilizados por Campodónico, secuestrados en su vivienda cuando lo apresaron. Ayer no descartaban que haya más implicados en la causa.