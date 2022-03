En la UFI Delitos Especiales investigan la muerte de un hombre de nacionalidad francesa que estaba radicado en San Juan y que fue hallado sin vida en el interior de un dúplex de Capital, indicaron fuentes judiciales.

Los pesquisas dijeron que desconocen datos sobre familiares o amistades del fallecido.

El hallazgo fue durante la noche del último domingo. La versión de los investigadores indica que a eso de las 23,30 personal de la UFI se hizo presente en el 528 Oeste de la calle Arenales. Allí, la dueña de los dúplex dijo que hacía varios días que no veía a uno de sus inquilinos y que le preocupaba que al llamar a su puerta no respondía, además que de adentro del departamento salía olor nauseabundo. Los pesquisas entraron y encontraron al hombre muerto, sentado en la escalera. Los voceros afirmaron que el examen médico legal arrojó que el cuerpo no presentaba signos de una muerte violenta, pero de igual manera fue enviado a la Morgue Judicial para que le practicaran la autopsia. El fallecido se llamaba Carlos Botelho y tenía 43 años. Residía en San Juan desde hacía unos 3 años.