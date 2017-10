El juez de Instrucción Martín Heredia Zaldo ordenó capturar a un changarín de 41 años, sospechado de haber cometido aberrantes maniobras sexuales contra sus propias sobrinas, dos pares de hermanas que tienen entre 13 y 9 años, dijeron fuentes judiciales.



El hecho ocurrió en Chimbas. Y llegó a la justicia cuando la mamá de dos de las víctimas supo de la supuesta existencia de manoseos y algunas otras prácticas, como el supuesto hecho de que el sospechoso exhibiera sus genitales a las niñas, indicaron.



A través del interrogatorio a sus hijas, esa mujer supuso también que las primas de sus hijas, otras dos hermanitas, también pudieron ser víctimas de maniobras similares a manos del mismo sujeto. Y cuando la otra mamá quedó con la sospecha instalada, también decidió sumar su denuncia en el centro Anivi.



Los primeros elementos de prueba que mandó colectar el magistrado tras el relato de las denunciantes, lo llevaron a ordenar a la Policía la detención de ese sujeto, no identificado para proteger a las niñas ya que el imputado es su pariente directo.



El arresto se concretó a pesar de que el informe del médico de la Policía no revela la presencia de las lesiones que dejan los abusos con violencia física, precisaron.



Lo que resta ahora es que las niñas sean entrevistadas por los profesionales en psicología. De ese relato de los hechos las autoridades judiciales podrán establecer qué tipo de maniobra delictiva pudo cometer el sujeto. Y si ese eventual delito tuvo o no agravantes.



La calificación delictiva es clave para la suerte procesal del sospechoso, ya que si los delitos fueron menores o no acarrearon graves consecuencias en la salud mental de las niñas podría recuperar su libertad. Lo contrario empeoraría su situación.



De todos modos también tendrá la posibilidad de defenderse cuando sea indagado y pueda aportar pruebas a su favor.

¿Mostró sus genitales a su vecinita?

Otro que tiene problemas con la Justicia es un sujeto de 48 años, de apellido Silva, que fue apresado por policías de Caucete tras ser denunciado por mostrar sus genitales a una vecinita suya, dijeron fuentes judiciales.



Tras el reclamo de los padres de la menor, el juez Martín Heredia Zaldo consideró que el sujeto debía ser detenido y por eso quedó tras las rejas.



El delito de exhibiciones obscenas se castiga con penas de entre 6 meses y 4 años de cárcel. Y es excarcelable pues el mínimo de esa escala de castigos es menor a 3 años.