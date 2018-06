De izquierda a derecha, Julio Adrián "Gallina" Díaz (absuelto), Miguel Rolando Rodríguez (condenado a 7 años) y José Enzo Molina, castigado a 8 años y 6 meses de cárcel.

Aquella tarde del 27 de julio de 2016, el comerciante Eduardo Valverde pudo haber muerto: cuando corría detrás de los tres delincuentes que huían con algo de ropa de su tienda y unos $3.100 luego de herirlo a golpes y estrangularlo con un alambre, recibió un tiro que se coló por debajo del hombro derecho y le salió por la espalda. Ese disparo lo frenó en seco, pero la banda no se salió con la suya: dos testigos que esperaban la atención de un médico tomaron la chapa patente del remís en el que escaparon. Y en cuestión de minutos el caso pasaba a ser esclarecido. Así lo entendió ayer el juez de la Sala I de la Cámara Penal que juzgó a tres de los sospechosos, Juan Carlos Caballo Vidal (h), pues condenó a dos de ellos y a un tercero lo absolvió por el beneficio de la duda.



El castigo principal lo recibió José Enzo Molina (58 años, alias "Chato" o "Rengo") quien ya registraba dos condenas (una por drogas) a las que ayer sumó otra de 8 años y 6 meses de cárcel por robo agravado por el uso de un arma apta para disparar. Por igual delito, el remisero Miguel Rolando Rodríguez (45) recibió su primer castigo: 7 años de cárcel.



Ambos sujetos habían sido reconocidos por Valverde quien incluso señaló al remisero como el más violento de los tres ladrones.

El fallo no está firme y la defensa de los dos condenados podrá acudir a la Corte



El otro que llegó a juicio fue Julio Adrián "Gallina" Díaz (44), quien cuenta con tres condenas previas, una de ellas por robo agravado por el uso de armas. Este sujeto no fue llevado a rueda de reconocimiento para ser observado por el comerciante. Y lo complicaba una huella dactilar en el marco de la puerta del comercio de Valverde situado al 106 Sur de Hipólito Yrigoyen, en Desamparados, Capital, pero el juez tuvo dudas de su vinculación con el asalto y lo absolvió.



Ayer, en sus alegatos, el fiscal creyó probado que los tres habían entrado a asaltar a Valverde, los acusó de coautores y pidió que sean condenados: Díaz a 11 años, Molina a 9 y Rodríguez a 8 años de cárcel.



También pidió que Díaz sea investigado por tener ilegalmente un revólver calibre 22 que le hallaron cuando lo apresaron, pero el juez entendió que no cabía esa salida pues ese episodio era parte de otra investigación.



La defensora oficial Mónica Sefair será la única que no reclamará (defendió al único absuelto), en cambio Juan Carlos Juárez (asistió a Molina) y Jorge Olivera Legleu (Rodríguez) podrán reclamar ante la Corte de Justicia, pues ayer habían pedido que sus clientes sean absueltos.