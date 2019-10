Daños. Las cosas que había en dos dormitorios y la cocina-comedor fueron destruidas por las llamas. Además, parte del techo se derrumbó y la propiedad quedó inhabitable.

Una casa cuyos dueños fallecieron pero que conservaba en el interior gran cantidad de valiosas pertenencias se incendió durante la mañana de ayer y casi todo lo que había adentro quedó destruido bajo las llamas. El caso es dudoso porque a la vivienda se la disputan cuatro hermanos y ayer uno de ellos dijo que no descarta que el fuego haya sido iniciado a propósito por alguien del entorno familiar. Esa es sólo una hipótesis, puesto que si fue intencional o no se sabrá con exactitud recién con el resultado de las pericias de Bomberos.



El hecho ocurrió alrededor de las 11.20 de ayer, en una casa ubicada sobre calle Urquiza, a metros de Juan Jufré, es decir, en la zona céntrica de Caucete. Detrás de la propiedad siniestrada hay otra vivienda donde vive una hija de los difuntos. Ambas construcciones comparten la entrada por un mismo portón. Según contaron allegados, esa mujer salió a hacer unas compras y minutos después, cuando regresó, se encontró con dos sorpresas: el portón abierto y, más grave, humo en la vivienda de sus padres.



De inmediato pidió ayuda a la Policía y también a los vecinos, pero para entonces el fuego ya había comenzado a extenderse y a avivarse cada vez más cuando tomaba contacto con los muebles.

Los Bomberos del Cuartel de Caucete llegaron al lugar y trabajaron arduamente para sofocar las llamas, pero nada pudieron hacer para evitar que gran parte de las pertenencias que había en dos dormitorios y la cocina-comedor quedaran destruidas, como un lavarropas, una cocina, una heladera, un ventilador, puertas, ventanas, muebles, aparatos y ropa, entre otras cosas. Además, parte del techo de cañas se vino abajo y la propiedad quedó inhabitable porque corría peligro de derrumbe, dijeron fuentes policiales.



Personal de Bomberos recolectó pruebas para el informe que revelará cuál fue la causa que inició el fuego. En la Fuerza dijeron que no se descarta un atentado, aunque fueron prudentes porque justamente lo que esperan es terminar de analizar las pruebas.



En otra línea, uno de los hijos (pidió no ser identificado) aseguró a este diario que su hipótesis es que el incendio pudo haber sido causado por alguna persona del entorno familiar. "Tenemos muchos problemas judiciales por la casa, pensamos que por ahí viene la mano del incendio", sostuvo.



Por lo pronto en la Policía no se radicó ninguna denuncia, aunque eso puede cambiar si se comprueba que fue un hecho con intencionalidad.

