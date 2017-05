Muy violento resultó el impacto del cuerpo del policía contra el auto. El agente Cristian Astorga estaba internado ayer con graves heridas, informó la Policía.

Un patrullaje de rutina en moto por poco no fue el último para un agente del Comando Urbano ayer en la madrugada. Transitaba por avenida Libertador, en Desamparados, Capital, cuando fue embestido por la conductora de un vehículo que, luego de bajarse a verlo, se volvió a subir y se dio a la fuga, dijeron fuentes policiales. Sin embargo su suerte quedó echada, porque a raíz del violento impacto se desprendió la chapa patente del vehículo, un Fiat Idea gris, y momentos después fue atrapada en su casa del barrio Natania XV, Rivadavia, y el vehículo, secuestrado.



Todo pasó alrededor de las 5,20 de ayer en avenida Libertador entre Toranzo y Matías Zavalla, en Desamparados, Capital. La versión policial es que a esa hora, el agente Cristian Astorga, de 35 años, circulaba hacia el Este por Libertador en una moto policial. Y tan violento resultó el choque que sufrió que, de no ser por el casco que llevaba puesto, su final hubiera sido trágico, dijeron desde la Fuerza.



Según fuentes policiales, tras ser auxiliado, el agente fue sometido a una operación en su ojo derecho para extraerle trozos de vidrio de su casco que se le incrustaron entre la ceja y el párpado. También aseguraron que debieron acomodarle el hombro derecho que se le salió y esperaban operarlo otras dos veces en su tobillo izquierdo, que terminó literalmente destrozado.



La dueña del vehículo que impactó a Astorga fue identificada como María Celeste Tejada quien, al parecer, trabaja en un boliche de la zona. Y habría dicho que ella no conducía el auto porque se lo prestó a una amiga.

Ayer, esperan resultados de alcoholemia en la mujer.