Un aparatoso accidente sucedió anoche en el interior de la Villa Mariano Moreno, en Chimbas, que a decir de la víctima se podría haber evitado con buena iluminación y con un bache gigante tapado, o bien, señalizado.

Así le quedó el rostro al hombre accidentado

"Era un bache muy grande sin arreglar y donde no hay iluminación. Se me metió la rueda delantera en el bache y me tiro de la moto", contó a este diario Mario Urriche. El accidente ocurrió en Callejón Blanco, llegando casi a calle Centenario.

El hombre sufrió lesiones en el rostro, la cabeza, la rodilla; además de quedar por varios minutos inconscientes, con la fortuna que no pasó ningún vehículo que lo termine atropellando. Un vez que volvió en sí, pudo ubicarse en una orilla y buscar ayuda.

Las lesiones por las que fue atendido en el hospital

"Que alguien haga algo, porque como me pasó a mi le puede pasar a otras personas y puede llegar a ser peor", agregó Urriche.