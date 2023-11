La Justicia pidió la detención de los dirigentes del Frente Renovador Claudio y Facundo Albini en la causa que también investiga al puntero Julio “Chocolate” Rigau. Así lo solicitó la fiscal Betina Lacki, quien acompañó la presentación realizada por la Fundación Poder Ciudadano, que actua como querellante.

Además, este lunes se dio a conocer contenido del celular de Rigau y se reveló el mecanismo de recaudación de sueldos de empleados de la Legislatura bonaerense que lo vinculan con los Albini.

Claudio Gustavo Albini está imputado por el delito de jefe de la asociación ilícita y fraude en perjuicio de la administración pública. En tanto que su hijo Facundo está acusado por asociación ilícita y reiterados fraudes en perjuicio a la administración pública.

Según consta en el expediente, la acusación del concejal massista se basa en “la cantidad de hechos perpetrados, el alto monto de dinero defraudado (suma que hasta el momento asciende a los $800 millones), la duración en el tiempo, la actividad desplegada por el imputado, en tanto facilitó la comisión actos de corrupción en el ejercicio de la función pública, la posibilidad cierta de influencia entre coimputados (teniendo en cuenta la relación familiar que lo une con el jefe de la asociación) y la pena en expectativa, en razón de la suma aritmética del máximo de la pena de los delitos investigados”.

A todo esto le sumaron los elementos probatorios que recientemente fueron incorporados a la causa, como el modus operandi que utilizaban para recaudar el dinero, los distintos rangos jerárquicos, las responsabilidades de cada uno y la rendición de cuentas dentro de la banda criminal.

De hecho, está probada la intervención de algunos de los 48 titulares de las tarjetas de débito. De acuerdo al expediente, al que tuvo acceso TN, los dueños de estas tarjetas en algunas oportunidades reclamaban un porcentaje del botín de las reiteradas estafas y también se explica cómo es que Rigau facilitaba este procedimiento.

La ONG Poder Ciudadano -querellante en la causa- exigió que los Albini sean detenidos ya que consideran que puede existir un “entorpecimiento en de la investigación”, teniendo en cuenta que también ambos son funcionarios públicos.

“No debemos olvidar que ambos funcionarios continúan ejerciendo elevadas actividades dentro del Estado, pudiendo en ese rol destruir documentos, modificarlos o incluso amedrentar a posibles testigos. Con lo cual su detención deviene absolutamente necesaria y no puede pender de tiempos políticos que exceden el objeto de este proceso”, señalaron.

En este sentido, calificaron de “ilógico” que Rigau se encuentre detenido y el jefe de la organización (por Claudio Albini) esté en libertad. Esto se debe a que consideran que el puntero “es un eslabón menor” dentro de la asociación. “En caso de recaer condena de prisión -por la gravedad de los hechos- ésta debería ser de cumplimiento efectivo”, agregaron sobre los Albini.

Los chats que complican a “Chocolate” Rigau

De las conversaciones que trascendieron este lunes surgió que “Chocolate” Rigau cobraba 200.000 pesos por mes por los sueldos y también rendía cuentas a los jefes políticos. Cabe recordar que fue detenido cuando extraía dinero de una sede del Banco Provincia en La Plata, con 48 tarjetas de contratados por el parlamento provincial.

El 24 de agosto, desde el contacto “Facu”, que corresponde al celular de Facundo Albini, le mandaron un mensaje a Rigau a las 10.41: “LLAMAME JULIO”. Rigau, sin vueltas, le contesta “estoy con Mecha” y le cuenta que se complicaron las cosas para rendirle porque “entraron algunos descuentos en varias tarjetas”, según dice la conversación a la que accedió TN.

Debido a que Rigau no lo llama, Albini vuelve a insistir: “Necesito urgente un nombre para la muni”. Los minutos seguían pasando y como no había respuestas, ya el 26 de agosto, Albini escribe en mayúsculas: “LLAMAME, ¿vos me estas tomando de gil?”.

Ese mismo día Albini intenta nuevamente contactarse con Rigau -con quien mantenía una amistad- y le ofrece terminar la relación en buenos términos. Sin embargo, no había respuestas.

Es por eso que el 27 de agosto, cansado, le reprochó: “Te llevás 200 por mes hace 3 años y cuando te necesito no estás. Siento que me estás faltando el respeto a mí y a la amistad que tenemos”.

Luego de esto, añadió: “No quiero terminar mal con vos, pero no quiero que me tomes por idiota, me estás faltando el respeto a mí, a los compañeros y lo están notando todos”.

Los problemas entre Rigau y Albini surgieron debido a que el sistema de recaudación de los sueldos de los supuestos empleados estaba teniendo algunos problemas.