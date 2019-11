Luego de que a Patricio Pioli le otorgaran la prisión domicilia, el tatuador sanjuanino enjuiciado de por pornovenganza y sextorsión, utilizó las redes para expresarse.

Este jueves, se realizó la primera audiencia, que se lleva adelante en los tribunales de La Rioja, lugar donde ambos viven, la defensa solicitó su excarcelación sin embargo le fue denegada y le otorgaron la prisión domiciliaria que deberá cumplir mientras dure el proceso judicial. Las audiencias se reanudarán el martes próximo.

"Por desobedecer y estar en la conve días antes del juicio que no me arrepiento para nada (soy profesional) por qué le di mi palabra a mis amigos tatuadores. (Me dieron prision domiciliaria) Viva el Tattoo nada más importa", explicó y posteriormente posteó una catarata de mensajes sobre su situación y apuntó contra la denunciante, a quien la tildó de "enferma".

"Yo no puedo subir nada pero todos ustedes Siiii hagan que se sienta en todo el país la enfermedad de esta persona", escribió.

Finalmente, compartió un mensaje que le enviaron por privado sobre supuestamente "algo" que había hecho la denunciante. "Cómo empiezan a salir testigos de tu enfermedad", enfatizó.