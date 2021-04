Dos mujeres de nacionalidad peruana fueron arrestadas esta madrugada en medio una serie de allanamientos acusadas de drogar y robar a jubiladas en la zona Oeste del conurbano bonaerense y en la ciudad de Buenos Aires. Luego de una investigación a cargo de la fiscal Andrea Palín junto a su secretaria Evangelina Sánchez de la UFI Nº 9 de La Matanza, las sospechosas, identificadas como Gloria Escobar y Rosario Ruiz Saucedo, fueron imputadas por el delito de robo calificado por el uso de armas.

Sus “objetivos” eran siempre los mismos: mujeres mayores de edad. Con las sospechosas como protagonistas se comprobaron al menos tres robos. Todos los asaltos con una mecánica que, al parecer, estaba aceitada, ya que se cree que actúan desde 2018 con el mismo modus operandi.

Así, esta madrugada se llevaron a cabo tres redadas en la ciudad de Buenos Aires: dos en el barrio de Balvanera y otra en Flores, donde las sospechosas fueron detenidas. Los operativos estuvieron a cargo de la División de Casos Especiales de la Policía Bonaerense, la División de Investigaciones de Robo Organizado de la Policía Federal y la DDI de Matanza.

El hecho

Según informaron fuentes judiciales a Infobae, todo comenzó el 18 de marzo pasado, cuando una jubilada de 80 años denunció que dos mujeres la habían drogado y robado en su casa ubicada en Ramos Mejía. Según los dichos de la víctima, que luego fueron corroborados por los investigadores, la mujer mayor salió de comprar en un comercio ubicado en la esquina de Bolívar y Alsina y allí se le acercó en primer lugar, Gloria Escobar.

La mujer le preguntó a la jubilada si sabía dónde quedaba la iglesia. La víctima le respondió que en la zona no había ninguna iglesia. Entonces Escobar le mostró un manojo de papeles entre los que supuestamente se encontraba la dirección del lugar que buscaba. Luego, con timidez, le dijo que no sabía leer, que la disculpara, pero que estaba perdida.

En ese momento, Rosario Ruiz Saucedo, la segunda sospechosa, se introdujo en la escena. “Perdón, pero escuché todo. No tenés que avergonzarte por no saber leer. No es tu culpa, con la señora te vamos a ayudar, ¿no es cierto, señora?, no te preocupes”, soltó. La jubilada asintió. Luego, Ruiz Saucedo tomó todos los papeles que su cómplice tenía. “Esperá, acá además de la dirección, tenés un boleto de lotería que dice que ganaste un premio. Esperame acá que voy a averiguar”, les dijo, y comenzó a caminar.

En paralelo, la familia de la víctima publicó lo ocurrido en Facebook y al menos tres personas relataron que habían sufrido exactamente el mismo engaño cometido por dos mujeres. Ante esto, los investigadores recolectaron pruebas, identificaron a las sospechosas por medio de las cámaras de seguridad y se ordenaron los allanamientos que se concretaron esta madrugada.

Cuando los detectives comenzaron a recolectar testimonios, se llegó a un caso idéntico ocurrido también el 18 de marzo pasado, pero pocas horas antes. Las sospechosas repitieron la escena frente a una mujer en el centro de San Justo que acababa de cobrar su jubilación. Tras la puesta en escena, la jubilada las llevó hasta la casa de sus jefes en el barrio porteño de Belgrano y se llevaron todos los elementos de valor que había en el lugar.

También se supo de otro caso similar, pero en el barrio de Caballito. Con el mismo modus operandi. Los investigadores sospechan que las mujeres cometían este tipo de delito desde al menos 2018.

Allanamientos

En los operativos los agentes policiales secuestraron miles de dólares, pesos, joyas, celulares, ropa y químicos, que se cree que es la sustancia que utilizaban para drogar a sus víctimas.

Esta tarde, Ruiz Saucedo se sentó frente a la fiscal Palín y su secretaria Sánchez para dar su versión de los hechos. Según la mujer, ella trabaja en una casa de cosmética y cobra $40 mil por mes, y negó la acusación. “Comprobamos que la mujer tiene dos propiedades a su nombre, terrenos, que viajó a Perú en los últimos meses, tiene dos celulares iPhones11, le envía dinero a su familia allá. No condice lo que dijo ganar con ese nivel de vida”, reveló un investigador del caso a este medio.

Por estas horas se espera la declaración de la segunda acusada. De igual modo, las mujeres permanecerán encerradas en un calabozo hasta que la causa se eleve a juicio, mientras continúan apareciendo más víctimas que sufrieron robos cometidos por las dos ladronas de jubiladas.