Darío Esteban Maradona, el condenado

Finalmente este martes por la tarde fue apresado un sujeto al que le pesaba en sus espaldas una dura condena y que estaba prófugo de la Justicia. Es que el 20 de mayo pasado, el juez Raúl José Iglesias (Sala I, Cámara Penal) ordenó la captura nacional de Darío Esteban Maradona (34) por no presentarse a cumplir la pena de 4 años que aceptó y recibió el 31 de mayo del 2017.

A Maradona lo condenaron por abusar al menos dos veces en 2012 de una niña Down, hija de su expareja, cuando tenía 13 años, informaron fuentes judiciales.



El acusado (y confeso culpable) había llegado en libertad al juicio y así siguió tras el fallo, porque la Asesora de la Niñez Patricia Sirera, pidió que la Corte de Justicia revisara esa sentencia y anularla, por entender que no se le dio la intervención (la notificaron tras la condena). Y porque, además, creyó que no se aplicó bien la ley penal, pues del expediente se desprendía que Maradona pudo cometer un delito más grave del que le habían atribuido.



Sin embargo la Corte de Justicia entendió que el juez Iglesias no debió permitir que la Asesora reclamara ante el máximo tribunal de justicia provincial, pues su presencia en este caso específico "no estaba legitimada". Entre sus argumentos, la Corte dijo que un Asesor de la Niñez debe intervenir sí o sí en casos donde el menor o incapaz es autor de un delito. Y también en ciertas situaciones donde el niño es víctima de una maniobra delictiva y sus representantes legales, como sus padres, no pueden ejercer ese rol porque son los mismos que lo perjudican.



Así, dejaron en claro que en el caso de la nena (que tiene síndrome de Down) no se había dado esta última situación, pues la madre de la menor la representó legalmente y ejerció su papel de parte querellante a través de un abogado. Cuando la Corte dejó firme el fallo, el tribunal que lo juzgó mandó a notificar a Maradona de que debía presentarse para terminar de cumplir su condena. Pero luego de que su mamá recibiera esa citación, el condenado no se presentó y por eso se ordenó capturarlo, dijeron fuentes judiciales.