La Policía de la ciudad cordobesa de Montecristo fue alertada porque en un domicilio particular había varias mesas en las que se jugaba a los naipes de manera clandestina apostando dinero. Los efectivos arribaron al lugar y encontraron a 15 personas, entre las que se encontraba un santiagueño que pidió ir al baño en medio del operativo.

El sujeto aprovechó la distracción para intentar tirar su DNI al inodoro para que no lo identificaran, pero no tuvo éxito.

La Policía cordobesa intercambió fotos e información con la División Homicidios y Delitos Complejos de La Banda y se determinó que se trataba de un docente que tenía pedido de captura nacional e internacional por el delito de abuso sexual con acceso carnal, según informó Nuevo Diario.

El hombre había huido de Santiago del Estero luego de ser denunciado por una vecina de Bandera Bajada por violar y embarazar a una alumna con retraso madurativo. La violación había ocurrido en la misma aula donde le enseñaba.

"Me dijo que por qué lo había denunciado, que por qué no había hablado con él. ‘Si era mío, me iba a hacer cargo del chico y de ella’, decía él", reveló la denunciante.

El docente fue trasladado a Santiago del Estero, donde quedó a disposición de la fiscal Celia Inés Mussi. Los profesionales del Laboratorio de Genética del Poder Judicial extraerán ADN al sujeto para que sea comparado con el bebé que tuvo la alumna, y así determinar si es el padre biológico del niño.

Fuente: Crónica