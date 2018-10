Pasaron 49 días desde que Franco “Caballito” Mercado aprovechó un error de un efectivo de la Seccional Sexta para pasar sólo un día detenido y salir caminado de la dependencia. Desde aquel día era intensamente buscado. Finalmente, un nuevo hecho delictivo que lo tuvo como autor hizo que fuera detenido por efectivos de la Comisaría de la Mujer y el Geras.

El joven de 24 años fue encontrado en la casa de sus padres, en el Lote Hogar 26 en Santa Lucía, el mismo domicilio donde había sido detenido a mediados de agosto por asaltar y manosear a una anciana. Casi la misma modalidad que empleó ahora pero en Chimbas.

Los efectivos de la Comisaría de la Mujer llegaron a el por la investigación de un robo en Chimbas donde también abusó de la propietaria.

El escape polémico

Este sujeto tiene un frondoso prontuario y había sido detenido el 14 de agosto, luego de quedar señalado como autor de un ataque aberrante cometido el lunes en la madrugada: haber manoseado a una anciana en su casa del barrio Mendoza, Rawson, para luego huir con un televisor, un celular, $1.000 y joyas.

Fueron los efectivos de la Brigada de Investigaciones Sur los que después de varios allanamientos en Santa Lucía lograron capturar a Mercado, en una casa de Necochea y San Lorenzo.

Tras su detención, Mercado había sido alojado en los calabozos de la Seccional 6ta. Y en las últimas horas había caído un hermano suyo (no trascendió su identidad), por una contravención. ¿Casualidad o jugada estudiada? Desde la Policía no lo saben o no lo dijeron. Lo cierto es que la orden para liberar al hermano menos complicado, la aprovechó el "Caballito".

Según una versión policial, "Caballito" se hizo pasar por su hermano, engañando así a por lo menos un policía.