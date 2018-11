El edificio donde Edam Olivares, hijo del juez Daniel Olivares Yapur, ingresó con su camioneta cuando escapaba de la Policía. Los efectivos hallaron en el vehículo un arma.

El hijo del juez Daniel Olivares Yapur, Edam Olivares (30), cayó preso en la mañana de ayer luego de que la Policía, después de perseguirlo y finalmente retenerlo en el estacionamiento del edificio de Capital donde vive, encontrara en su camioneta un arma registrada y alcohol, dijeron fuentes policiales. El juez integrante de la Sala III de la Cámara Civil confirmó a DIARIO DE CUYO la detención de su hijo, aseguró que no descartaba que llevara en su vehículo el arma porque los días sábados concurre a hacer prácticas al Tiro Federal. El magistrado se mostró muy dolido por lo ocurrido y dijo que no había querido hablar antes para no "interferir en una coma en la investigación judicial".





Según los datos aportados por fuentes vinculadas a la investigación, todo empezó minutos después de las 7 de ayer, cuando Olivares manejaba su camioneta Ford Ranger por el centro. Todo indica que policías a bordo de un móvil lo empezaron a seguir porque el acusado iba zigzagueando por las calles. Sobre esto, su padre dijo que en realidad solamente mordió una parte del cordón de la calle porque se le cayó el celular y realizó una mala maniobra cuando quiso alcanzarlo en el aire. Y además, ante versiones extraoficiales que referían que volvía de un boliche, sostuvo que había estado visitando a su madre en su casa de Albardón.





Lo cierto es que la persecución terminó en el estacionamiento de un edificio ubicado en calle Rivadavia antes de Catamarca, donde Olivares vive junto a su abuelo. Allí había ingresado para tratar de refugiarse, pero la Policía lo acorraló y no le quedó otra que entregarse. Y lo que complicó fue que los pesquisas al requisar la camioneta encontraron el arma y dijeron que el muchacho estaba alcoholizado.





Efectivos de la división Seguridad Personal se negaron a brindar mayores detalles sobre el procedimiento en el que tomaron intervención, como por el ejemplo el calibre del arma. Lo que se supo es que al momento de la detención Olivares no tenía la documentación correspondiente del arma, aunque su padre aseguró que "tiene todo en regla". Olivares anoche continuaba detenido en la Central de la Policía. "Esto se tiene que aclarar", sostuvo el juez.