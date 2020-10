La Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), dependiente del Ministerio de Seguridad de la Nación que conduce Sabina Frederic, desarticuló una organización criminal dedicada a transportar y comercializar estupefacientes en la provincia de Salta. Mediante la interceptación de un vehículo, la realización de tres allanamientos en distintos domicilios de San Ramón de la Nueva Orán y en la ciudad de Salta, además de la requisa de una celda de la Unidad Carcelaria Nº 3, las y los oficiales detuvieron a cuatro personas y secuestraron más de siete kilos de pasta base de cocaína, marihuana, dinero en efectivo, teléfonos celulares, un arma calibre 32, una balanza y otros elementos de interés.

La causa comenzó en diciembre de 2019, cuando la PROCUNAR Regional NOA, a cargo de Eduardo José Villalba, solicitó verificar hechos en relación a una denuncia por venta de drogas ilegales.

Mediante tareas de investigación, el personal de la PSA logró determinar la existencia de una red delictiva dedicada al transporte y comercio de pasta base de cocaína desde San Ramón de la Nueva Orán hacia la capital salteña. Asimismo, pudo precisar que el líder de la organización –quien cumple condena en la cárcel de Orán-, impartía directivas a su pareja para coordinar los envíos de droga a través de llamadas desde teléfonos celulares ingresados al penal ilegalmente con la complicidad de personal penitenciario. La mujer, de 32 años, organizaba los viajes desde el norte del país hacia la ciudad de Salta y reclutaba generalmente a mujeres para que transportaran la sustancia adosándola o introduciéndola en sus cuerpos. Luego, tras declarar que debían asistir a controles médicos en la capital salteña, se les extendían autorizaciones de circulación logrando así evitar los controles.

De esta manera las y los investigadores identificaron al líder, a la proveedora, a las transportistas, al acopiador y a la compradora como roles definidos dentro de la estructura delictiva.

El director nacional de la PSA, José Glinski, señaló que tanto las pesquisas como los operativos permitieron desarticular la organización local del narcotráfico: “La identificación de una red criminal de tipo familiar, con una escala geográfica de sus actividades intra-provincial y con la presencia de dinero en efectivo sin bancarizar, son elementos que definen a varios de estos grupos criminales domésticos”, analizó. Luego agregó: “Esto no significa que su baja sofisticación no conviva con aspectos que indican cierta complejidad. La gran cantidad de divisas secuestradas en los domicilios podría indicar que estos grupos criminales operan en economías que exhiben un alto componente informal, lo que dificulta identificar circuitos de dinero de origen ilícito: al no estar bancarizado, no hay registros formales de ello”. A su vez, describió, en relación con la distribución de la droga, que la misma procedía de la ciudad de Bermejo, la cruzaban al país por Aguas Blancas y la distribuían en Orán.

Al seguir las pistas obtenidas durante la investigación, el viernes 16 de octubre la PSA interceptó en la Ruta Nacional 9 -a la altura del ex peaje Aunor-, un auto procedente de Orán con dos pasajeras que llevaban, bajo sus vestimentas, clorhidrato de cocaína (PBC).

Como resultado de todos los procedimientos, las y los oficiales incautaron 7.239 gramos de pasta base de cocaína; 140 gramos de marihuana; 198.940 pesos; 11 teléfonos celulares; una balanza; un arma calibre 32 y documentación de interés.

Glinski señaló que “la presencia de pasta base permite conjeturar que su oferta viene a cubrir a una franja de consumidores cuyos ingresos no les permite acceder propiamente al clorhidrato de cocaína, que tiene un valor de mercado mayor. La intensa circulación de dicha sustancia (en este caso en su etapa intermedia-PBC) en el norte del país, genera un proceso paralelo, que es la conformación de mercados de consumo local, fenómeno que se ha advertido, con la misma lógica, en el litoral de nuestro país, especialmente en la ciudad de Rosario y alrededores”.

Las personas detenidas, tres mujeres y un hombre, quedaron incomunicadas y a disposición del Juzgado Federal de Garantías de Salta, a cargo de Julio Leonardo Bavio.