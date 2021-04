Uno de los al menos cuatro sujetos que atacaron a golpes en la cabeza hasta causar la muerte, 13 días después, a un changarín en Rawson, fue detenido ayer por pesquisas de Homicidios bajo directivas de la UFI de Delitos Especiales que coordina el fiscal Adrián Riveros. Fue al cabo de 8 allanamientos que, además, arrojaron la detención de otro sujeto por presunto encubrimiento, pues se supone que alojó en su casa a otro de los implicados que pudo escapar del acecho policial, indicaron fuentes judiciales.

El crimen que se investiga es el del ayudante de albañil Mario Gastón Lima Ortega (23), quien murió el viernes en la mañana luego de pasar 13 días internado con graves lesiones en su cabeza.

La familia de la víctima dijo que fue por un robo. Los pesquisas no descartan otro móvil.

Según voceros del caso y allegados a la familia, todo pasó alrededor de las 5,30 del 27 de marzo pasado. La principal versión del hecho la aportó a la investigación Luis Maximiliano Quiroga (18). Voceros del caso aseguraron que este joven explicó que ese día estuvieron en la casa de su hermana en la Villa Huarpe, Pocito, y que salían de allí con la víctima cuando un sujeto golpeó con una piedra a Gastón en la cabeza.

Ese joven también habría dicho que al fallecido no le arrancó la moto y que a pesar del golpe pudo subirse a su moto para escapar por el lateral Oeste de la Ruta 40 rumbo al Norte, hasta llegar a la Calle 5, por donde doblaron hacia el Oeste. Según ese relato, huyeron porque los perseguían tres sujetos en auto y otro en moto, que les efectuaron disparos y los hicieron caer en el cruce con Calingasta, en Rawson. Allí, los pesquisas hallaron un revólver y la moto de Quiroga (la de la víctima fue hallada en Villa Huarpe), que pudo huir a pesar de recibir algunos golpes. Lima Ortega, sin embargo, quedó en el piso y fue golpeado hasta con un ladrillo; también recibió patadas en la cabeza. Quedó muy grave y no pudo recuperarse. "Nosotros no sabemos lo que pasó, pero todo fue por un robo. A nosotros nos dijeron quiénes pudieron ser y seguro que la Policía lo sabe, tienen que detenerlos todos", pidió ayer un familiar del fallecido.