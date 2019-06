Hace 5 años, Pablo Prolongo (47) abrió su carnicería con la esperanza de progresar en Las Lomitas, Albardón, y siguió con su trabajo en la feria de Capital. Nunca imaginó que el martes pasado colgaría el cartel de "Se Vende" a causa de dos robos que le significaron pérdidas por más de $150.000.

El primero ocurrió el 27 de octubre pasado, cuando Pablo y su esposa, Sonia Montiveros (47), se toparon con que les habían robado 120 kg de carne, dos balanzas, un equipo musical, todos los cuchillos, herramientas y $4.000. Esa vez el daño fue calculado en más de $40.000.

Creyó que el ataque no quedaría impune, pues las cámaras de seguridad revelaron que fueron tres los ladrones y usaron una camioneta Peugeot 504 blanca en el saqueo. Según Pablo, pasó esa prueba a la Policía, pero no hubo detenidos ni secuestro.

Siguió, como pudo, pero el lunes pasado, abrió a las 8.30 y otra vez amargura: ahora entraron por el fondo, y le robaron 130 kg de carne, una máquina de moler, una balanza ticketeadora y la caja registradora, sin dinero. En total, dijo, perdió más de $80.000. Al día siguiente cerró. "Este último robo me rebalsó y dije "no vuelvo más". Cuesta un triunfo levantarse y mi esposa no quedó bien", dijo indignado. Por ahora, seguirá en la carnicería familiar de su abuelo en la feria de Capital. Personal de la comisaría 18va investiga el hecho.