Una chica de 16 años recibió un disparo que le perforó un pulmón y se le clavó en la columna, sentenciándola a no caminar nunca más porque le dañó la médula espinal. La víctima, Sandra Lozano, había asistido con su hermana Sara (21) a una fiesta de cumpleaños del tío de una amiga, cuando se apareció un vecino muy molesto por el elevado volumen de la música. Ese sujeto, identificado como Edson "Boli" Ortiz, llegó hasta la puerta amenazándolos con que bajaran el volumen sino querían "amanecer todos muertos". Pero como nadie le dio importancia, cumplió su advertencia y descerrajó entre 8 y 10 disparos.

"Recuerdo que mi hermanita bailaba cerquita mío, me doy la vuelta y la veo boca arriba, con sangre en el pecho... después le hablaba, moviéndole la cabeza para que no se durmiera, fueron minutos insoportables, que nunca en mi vida pensé que los viviría. No puedo creer que una persona reaccione de esa manera", dijo la mayor de las hermanas.

MISIONES

Encontraron 2.723 kg de marihuana

Efectivos de Gendarmería Nacional encontraron 2.723 kg. de marihuana escondidos en un monte de la localidad misionera de Colonia Delicia, Misiones. El operativo ocurrió durante un patrullaje del personal del Escuadrón 10 de "Eldorado" y la Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos de GNA.

CÓRDOBA

Un policía mató a su pareja y se suicidó

Un policía mató ayer a balazos a su pareja, que también era miembro de esa Fuerza. Luego, fue hasta la tumba de su padre en el cementerio de Alta Gracia, Córdoba, y se quitó la vida. La mujer fallecida fue identificada como Carolina Figueroa. Su pareja se llamaba Carlos Suárez (40), informó Télam.