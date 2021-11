La jueza de Garantías Verónica Chicón ordenó ayer la excarcelación de Juan Carlos Chaparro, señalado como uno de los "clientes" en la escandalosa causa de la mujer que obligaba a su hija a prostituirse desde pequeña. La magistrada lo resolvió luego del pedido del defensor Maximiliano Páez Delgado, quien demostró que ya no existe riesgo procesal puesto que ya se incorporaron a la causa elementos probatorios sobre los cuales el imputado no podría influir, es decir, no podría entorpecer la investigación (por otro lado, tampoco fugarse).

Los otros dos sospechosos que ya habían conseguido la libertad son el expolicía Pedro Bautista Agüero y Roberto Néstor Arroyo, pero por otra vía, pues ellos habían sido excarcelados el 1 de octubre tras recurrir al Tribunal de Impugnación y previo al pago de una fianza de $100.000. Arroyo luego había sido otra vez detenido porque una prueba genética demostró que es el padre de un hijo que tuvo la víctima a los 15 años, pero eso fue apelado y hoy también está excarcelado.

Así, el caso tiene solamente con prisión preventiva a la madre de la víctima, no identificada para preservar a esa chica que denunció que cuando tenía apenas 6 años la mujer comenzó a entregarla a adultos conocidos.



Castigado por abusar de dos menores

Un sujeto de 35 años fue condenado ayer a 4 años de prisión por los abusos sexuales simples de dos hijas de su expareja. Fiscalía había pedido 17 años porque entendía que el delito contra una de ellas era con acceso carnal, pero los jueces no lo consideraron acreditado, dijeron fuentes judiciales.