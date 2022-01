Una chica trans llamada Sofía Cristal Alaniz (22) sufrió un violento ataque en la tarde del último domingo en Chimbas, cuando un hombre la agredió con un palo, le robó y la dejó tirada en la calle.

"Ella había ido a la casa de su cuñada el sábado a la noche y se quedó ahí. De allí salió caminando para regresar a su casa, antes de la 16. Fue entonces que un hombre que andaba en una bicicleta naranja la golpeó en la cabeza con un palo, la tiró, la siguió agrediendo y le robó", contó a la versión digital de este diario Yésica, sobre lo que le sucedió a su hermana, que ayer permanecía internada en el Hospital Rawson.

Sofía Cristal Alaniz fue hallada muy malherida en inmediaciones de Centenario y Ruta 40. "Ella no se acuerda de nada, está sedada porque está muy nerviosa. Nos dijeron que también tenía el pantalón bajo, por lo que no sabemos si la abusaron. Lo que sí sabemos es que le robaron el celular y dinero, porque cuando la encontraron no los tenía", reveló Yésica.

El caso está ahora en manos de la comisaría 17ma, desde donde dijeron que investigan el ataque. "Yo pido que encuentren al responsable, porque no puede haber tanta violencia, necesitamos que estas cosas se terminen", suplicó la hermana.