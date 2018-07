Sobre el mediodía de este jueves se registró un nuevo accidente en el peligroso cruce sin semáforos de Avenida Rawson y Pedro Echagüe, en Capital, en el que dos vehículos terminaron en la vereda y por apenas unos centímetros no se metieron a la vidriera de una farmacia.

Según informaron, un Volkswagen Gol circulaba por Rawson cuando colisionó con una Volkswagen Saveiro que se dirigía por Pedro Echagüe. Ambos vehículos viajaban a una velocidad moderada, pero igual chocaron y se metieron a la vereda. Afortunadamente, en ese momento no caminaba nadie por el lugar, ya que de lo contrario el saldo hubiera sido lamentable. Tampoco impactaron contra los vidrios del ingreso del local de venta de remedios porque también podría haber sido lamentable.

"Todos los días hay choques en esa esquina, algunos leves y otros no, pero no es la primera vez que los vehículos terminan sobre la vereda. Yo intenté poner alguna contención para evitar este tipo de situaciones, pero en la Municipalidad de la Capital me dijeron que iban a encargarse ellos. Sin embargo, todavía no se realizan los trabajos", dijo a DIARIO DE CUYO Luis López, el propietario de la farmacia.