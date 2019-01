Abandonado. El policía Leandro Esquivel quedó tirado en el asfalto, con graves lesiones en su cabeza. El conductor sospechoso tiene 22 años.

Un agente de la Policía Federal que se dirigía al trabajo en moto quedó en grave estado luego de que un automovilista lo chocara en Pocito. Tras el impacto, el conductor del auto se dio a la fuga, pero horas después fue detenido, dijeron fuentes policiales. El policía Leandro Esquivel (31) sufrió fractura de cráneo y anoche continuaba internado en Terapia Intensiva.

Todo ocurrió cerca de las 6.20 del pasado lunes, cuando Esquivel circulaba en su moto Bravo Nevada 110 cc por la calle Lemos rumbo al Norte. Al parecer, al llegar a la intersección de la calle 8 fue embestido por un auto. Guiándose por las cámaras de seguridad de la zona, la Policía estableció que quien lo chocó y fugó iba a bordo de un Peugeot 504 bordó. Cerca de las 2 de ayer hallaron un vehículo con esas características en un lavadero de Villa Krause, en Rawson. Estaba chocado en la puerta izquierda y tenía un cristal roto. De inmediato los efectivos de la Brigada Sur y de la PFA buscaron al sujeto que lo había dejado allí, y dieron con un joven de apellido Valle (22). Cuando llegaron a su casa, también en Rawson, les habría confesado a los policías que tuvo un accidente, pero no en ese lugar. Y que había huido de otro siniestro porque el auto no era suyo y no tenía la documentación en regla, dijeron los voceros. Su relato no lo salvó y lo dejaron detenido.

"Lo dejó tirado como un perro", dijo ayer la esposa de Esquivel.