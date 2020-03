Tragedia. La Ford F-100. En esa camioneta Emanuel Nievas embistió de atrás a Melisa Castro y no le dejó escapatoria.

La joven ayer fue despedida con mucho dolor por familiares y amigos suyos.

Se llamaba Melisa Castro, tenía 23 años, era la segunda de 5 hermanos, madre de una nena de 3, instructora de karate, fanática del rock y cuando podía trabajaba como niñera. Su vida terminó trágicamente en la madrugada de ayer, cuando fue atropellada desde atrás por el conductor de una camioneta, en su Angaco natal, dijeron fuentes policiales.

La desgracia ocurrió minutos antes de la 1, cuando la víctima caminaba junto a su novio Gabriel Pérez (24) por un costado de la calle El Bosque. Estaban juntos desde hacía unos dos meses y esa noche habían ido a ver un partido de fútbol, con la poca fortuna de que cuando regresaban se pinchó una rueda de la moto del muchacho, comentaron familiares de la pareja. Ambos entonces fueron a pie hasta la casa de él, ubicada en el Barrio Campo de Batalla. Allí dejaron la moto y salieron nuevamente caminando, esta vez con la intención de ir hasta el domicilio de ella, en un loteo del plan "Techo Seguro", en la Villa El Salvador. "Él la iba a acompañar a su casa. Iban de la mano, iban por la orilla, iban bien", afirmó Vanesa, madre de Pérez. Unos 500 metros antes de la calle Zapata, un joven llamado Emanuel Nievas (23) que circulaba en una Ford F-100 por El Bosque en dirección al Este, embistió desde atrás a Castro y no le dejó ninguna chance. Su novio apenas sufrió raspones en un brazo y fue ella la que se llevó la peor parte. En un desesperado intento por salvarla, el conductor de la camioneta la cargó en el vehículo y él mismo la llevó hasta el hospital departamental, pero la joven llegó sin vida, indicaron fuentes del caso.

Nievas quedó detenido en la seccional 20, acusado de homicidio culposo. Según los voceros, explicó a los policías que no vio que la pareja iba por un costado de la calle, que en ese tramo no tiene buena iluminación. "Mi hijo no se acuerda bien porque todavía está en shock. Pero me dijo que no vieron que la camioneta venía detrás de ellos, no la han sentido, ni han visto las luces, nada. Fue todo de repente, en segundos", sostuvo la madre del novio de la fallecida.

Nicolás, hermano de la víctima, dijo que les llegó la versión de que Nievas intentó esquivar a dos motos y se llevó puesta a Melisa. "Mis papás y todos nosotros estamos destruidos, era muy unida a la familia. Da bronca porque creemos que es algo que pudo haberse evitado", expresó el chico.

Personal de Criminalística trabajó en el lugar recolectando pruebas que ayuden a esclarecer las circunstancias del hecho. Además, el cuerpo de la chica fue trasladado a la Morgue Judicial, donde después de practicarle la autopsia fue entregado a sus familiares.