La Policía de San Juan clausuró preventivamente los bares Hangar 52, Quattro, Espacio Sol Cirka, el restorán Circo Beer y la lomoteca Mitre este fin de semana por falta de cumplimiento a los protocolos Covid-19. Las infracciones, según constataron los policías que realizaron las inspecciones, van desde la ausencia de tapabocas en los mozos, haber superado la capacidad máxima de permanencia en el lugar, hasta por haber permitido que se reunieran 15 personas en una sola mesa. Según dicen en la Policía, estas faltas son cada vez más comunes en estos negocios, aunque sin precisar cifras ni mayores datos.

El raid de la Policía comenzó a las 23,20 del sábado pasado y terminó a las 02,40 del domingo. Según pudieron constatar, en Circo Beer hallaron a dos empleadas de la cocina trabajando sin tapabocas, en el sector de cajas los clientes no guardaban distancia y habían más personas en el interior de lo permitido. En Espacio Sol Cirka no tomaban la temperatura en el ingreso y no había distanciamiento entre comensales. En ese negocio, además, encontraron que no habían medidas de seguridad como la falta de extintores o cables no embutidos en la pared. En Lomos Mitre habían alrededor de 60 personas cuando el máximo del local es 27. En Hangar 52 encontraron a 15 en una mesa, además de otras faltas. En Quattro no había distanciamiento ni matafuegos.