Ciro Pertossi (22), uno de los ocho imputados del crimen de Fernando Báez Sosa, rompió ayer el silencio al declarar en el juicio y confirmó que es quien aparece en uno de los videos que captaron la agresión, pero que no pateó a la víctima porque advirtió que estaba tirada en el piso y se contuvo. El mayor de los dos hermanos Pertossi -el otro es Luciano (21)- pidió la palabra y dijo que quería aclarar una cuestión respecto de una de las imágenes que se reprodujeron en distintas audiencias del debate. "Este chico soy yo. Y quisiera aclarar que esa patada no la doy, y que cuando me doy cuenta que el chico está en el piso me freno antes", declaró el joven, de pie, mientras señalaba con un puntero su imagen en la pantalla. El imputado también se refirió al mensaje de audio que envió al resto de los acusados tras el ataque, a través del grupo de WhastApp "Los delBoca3" que compartían, en el que aseguraba: "Chicos, no se cuenta nada de esto a nadie". "Quiero aclarar que cuando yo estaba viendo el teléfono, uno de los chicos dice que ya hay agite en Zárate, de que nos habíamos peleado. Yo no quería que mis padres se enteren que nos habíamos peleado", señaló. Y luego aclaró que no iba a responder preguntas.

La escena a la que se refirió Ciro Pertossi había sido detallada en la sexta y séptima jornada del juicio por el instructor fiscal Javier Pablo Laborde, quien describió como un golpe "displicente" a la presunta patada a la que el acusado hizo mención.

En su declaración como testigo, Laborde describió a un joven vestido con "chomba gris y pantalón de jean azul" que "arroja una patada" que, a su criterio, "frena antes de impactar" y estimó que "habrá advertido que estaba inconsciente".

“No son asesinos”

Según Mauro Pertossi, papá de Luciano y Ciro, sus hijos “no son asesinos” y lo que pasó es “tremendo” y “una desgracia”. “No puedo creer de lo que se está acusando”, dijo.

“No soy ninguna p...”

María Alejandra Guillén, madre de Enzo Comelli, se dirigió a Burlando: “Quería decirle que yo no soy ninguna p... . Hace 3 años que esperé este momento, yo necesito decirlo”.