Personal policial constató hoy lunes que se producían varias infracciones en el complejo La Terraza, uno de los balnearios del Dique de Ullum, y procedió a clausurar el lugar, por decisión del Juzgado de Paz de ese departamento. Pero tuvieron que tomar otra medida porque un hombre de 25 años se resistía a la orden de retirarse del lugar por lo que lo aprehendieron.

Promocionando en las redes sociales como un 'Feriado de Cachengue', con DJ a partir de las 18, en el complejo convocaron al público, pero no respetó diferentes medidas obligatorias en estos tiempos. Por la cantidad de personas, varias sin barbijo, no se respetaba el distanciamiento social. Incluso muchos fueron encontrados en el sector de la playa, que no está habilitada. Así fue que miembros de la Comisaría 15 y de Leyes Especiales procedieron a la clausura del complejo. Y mientras controlaban que la gente desalojara el lugar, se habría ofuscado un hombre identificado por la policía como Gonzalo Javier Dilon, quien se resistía a dejar el lugar por lo que terminó siendo aprehendido. En tanto, los dueños del complejo deberán responder por infringir los artículos 98, 99, 142, 162 de la Ley 941 y el artículo 10 de la Ley 639.