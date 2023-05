La familia de la nena que denunció que fue abusada en los baños del Colegio Luján brindó una conferencia de prensa en la que le exigió al fiscal del caso que avance en los mecanismos para lograr la identificación del agresor.

Guillermo Toranzo, abogado que representa a la familia, apuntó contra el Ministerio Público Fiscal por entender que son quienes deben impulsar la acción. "La nena está contenida por sus padres, pero todavía no tiene apoyo psicológico. Todavía no se identificó al abusador porque no hubo una rueda de reconocimiento, ni un reconocimiento fotográfico. No se sabe si es mayor o menor y es vital para saber si pasará a la Justicia de Menores", dijo el letrado en el programa Demasiada Información, en Radio Sarmiento.

"Está claro por toda la descripción que hizo que se trata de un alumno del Colegio Luján, de otro curso diferente al suyo", agregó.

"Quien se debe dedicar a averiguar quién abusó es el fiscal y por eso pedimos que se haga un reconocimiento", sumó el letrado.

Además, afirmó que recién hoy los padres se reunirán con las autoridades del colegio para ponerse al tanto de las medidas tomadas por la institución.

La presunta víctima del ataque sexual, una adolescente con discapacidad, fue entrevistada el último martes (adelantada a ese día por la urgencia del caso) por una psicóloga del Anivi bajo el sistema de audiencia videograbada (Cámara Gesell). Según el fiscal que actualmente interviene en la causa, Eduardo Gallastegui (UFI Anivi), la medida resultó "positiva" atendiendo a que "la niña pudo generar un relato" y a que "en todo momento estuvo bien contenida" por la profesional actuante.

Además del representante del Ministerio Público Fiscal, la entrevista a la menor fue observada por el juez de Garantías Eugenio Barbera, el defensor oficial César Oro y los abogados querellantes Agustín Idemi y Guillermo Toranzo.