Tremendo. El fallecido terminó tendido sobre la vereda del costado Norte de avenida Ignacio de la Roza, casi al lado de la camioneta.

Un motociclista perdió la vida ayer en la tarde cuando chocó con una camioneta en un transitado cruce de la zona de La Bebida, Rivadavia. Lo que pasó fue que el semáforo no funcionaba, aparentemente ninguno de los conductores tomó el recaudo de frenar y el conductor de la moto se llevó la peor parte. Ni el casco lo salvó. Esta muerte se suma a la de otro motociclista que falleció el viernes a la tarde tras dos días y medio de agonía en un sanatorio privado.



El hombre que falleció ayer fue Juan Luis Menceguez, de 45 años, quien vivía en el partido bonaerense de San Isidro y habría venido a visitar a una hermana, informó la Policía. El accidente ocurrió a las 16.30 en la intersección de la Av. Ignacio de la Roza y calle Pellegrini, donde justamente ayer no funcionaban los semáforos.



Fuentes de la Seccional 34ta señalaron que el motociclista transitaba de Sur a Norte por Pellegrini en su Yamaha FZ 160cc y aparentemente no frenó al salir a Ignacio de la Roza. El que tampoco frenó fue Víctor Avila, de 32 años, que guiaba una Volkswagen Seveiro por esta última avenida, de Oeste a Este. Fue así que la camioneta impactó en el medio a la moto y la lanzó por el aire junto a su conductor.



La Yamaha quedó despedazada, mientras que Menceguez cayó sobre el costado Norte de la avenida. La víctima llevaba casco, pero de poco le sirvió ante tremendo choque. Testigos contaron que sufrió fracturas expuestas en las piernas y otras graves heridas que le provocaron la muerte en el acto.

Otra víctima fatal del tránsito

El viernes a la tarde falleció otro motociclista que había protagonizado un choque el miércoles último en una avenida céntrica de Capital.

La víctima fue Alberto Emanuel Trigo (33), quien dejó de existir en la Clínica Lourdes como consecuencia de las graves heridas que sufrió en el cráneo y el tórax, indicaron fuentes policiales. Este hombre manejaba una moto Yamaha YBR 125cc cuando tuvo el accidente el miércoles pasado, a las 10 de la mañana, en la intersección de la Avenida Rioja y calle Maipú. Según la Policía, Alejandro Valles (47) hizo una mala maniobra para doblar a bordo de su Chevrolet Corsa e impactó contra el motociclista que iba por el otro carril de dicha avenida.