Tuvo final feliz el caso del matrimonio sanjuanino desaparecido: al final, Gilda Gladis Otarola y Carlos Raul Maciel no fueron víctimas de ningún delito y las horas que pasaron sin dar señales de vida fueron porque se les había quedado la camioneta en Jáchal y no tenían cómo avisar porque allí no tenían señal en sus celulares.

Ese es el resumen de más de 24 horas de desespareación y drama, principalmente para su familia, que había puesto la denuncia pensando en que los habían secuestrado o que algo malo les había pasado, motivando un despliegue policial que incluyó hasta búsqueda por aire.

El fiscal de la UFI Delitos Especiales Renato Roca, a cargo de la investigación luego de que se activara el protocolo "San Juan Te Busca", explicó a la prensa que la denuncia fue puesta por una hija del matrimonio. Eso fue ayer domingo en horas de la noche. La radicó en la comisaría 13ra de Rivadavia luego de varias horas de incertidumbre.

Gilda Gladis Otarola y Carlos Raul Maciel.

Desde entonces comenzó la investigación, logrando los pesquisas determinar -a través de las cámaras de seguridad- que Otarola y Maciel ingresaron al Hiper Libertad pasadas las 11.30 del domingo y que salieron unos 40 minutos después.

Luego, poco antes de las 13, la camioneta Toyota Hilux pasó por el puente de Albardón, en dirección al Norte. Mientras que por la tarde, cerca de las 17.30, el vehículo fue registrado retornando desde Jáchal.

¿Por qué no llegaron? Al parecer, en una bajada por el camino de Mogna el vehículo quedó atascado, en un terreno hostil. Eso habría ocurrido ayer en horas de la tarde, pero como en el lugar no hay señal, la pareja no pudo pedir auxilio ni avisar a su familia. Y, para resguardarse de cualquier peligro o inclemencia climática, los dos decidieron quedarse en el interior de la camioneta, pasar la noche allí y salir a buscar ayuda hoy, con la luz del día. Provisiones tenían, ya que en el Libertad habían comprado mercadería, afirmaron los pesquisas.

El fiscal Renato Roca

Lo concreto es que mientras la pareja se encontraba en ese lugar, su familia intentaba comunicarse, sin éxito. Luego, con el aviso a la Policía, comenzó la búsqueda, que culminó hoy minutos antes de las 13, cuando se supo que Otarola y Maciel estaban bien de salud y que habían sido asistidos por un camionero luego de salir a la ruta a buscar ayuda.

Los voceros comentaron que ese "ángel salvador" los pudo remolcar, terminando así el misterio. El matrimonio tuvo que declarar en la Central de Policía, para dejar asentado que no fue víctima de ningún delito, como sospechaba su familia. Así, la causa queda archivada.