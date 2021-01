Hace tres meses, Elias Castañón, de 20 años, logró por fin comprarse una bicicleta que le permitió empezar a trabajar para la empresa Pedidos Ya. Desde ese momento la usa diariamente, pero el viernes por la madrugada sufrió un duro golpe: se la robaron de la vereda de su casa. Ahora pide ayuda para recuperarla.

“El viernes entre la 1 y las 2 de la mañana llegué a mi casa para darme un baño y volver a salir. Dejé la bici atada con candado y una cadena en la vereda de mi casa. Pero cuando la fui a buscar ya no estaba”, contó el joven que vive en pleno centro de Capital, sobre calle Laprida entre Sarmiento y Entre Ríos.

Y agregó que “hice la denuncia y desde ese momento la estoy buscando, porque no es barata, cuesta entre 130 y 140 mil pesos y desde que me la robaron no puedo trabajar. Yo tengo una nena de 3 años y este trabajo es mi único sustento”.

Elias ya recibió varios avisos sobre el paradero de su bicicleta, pero no logra hallarla. “Ayer me dijeron que la vieron en Rawson, fuimos con unos amigos a ver, fuimos a la comisaría mandaron patrullero, pero no la encontramos. Después me llamaron y me dijeron que la habían visto por Pocito, pero no sé nada más”, confió.

Por eso, pidió que si alguien la ve o sabe dónde está avise al 911 o a la Comisaría más cercana.