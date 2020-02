El changarín Félix Raúl Castillo (33) no dio ayer ante un tribunal su versión de por qué debieran considerar que él no intentó matar a cuchillazos a su ex, ni destrozó los pulmones y el corazón de la pareja de esa joven hasta darle muerte y haber acometido con esa arma, sin lastimar, al padre de la víctima en la madrugada del 4 de marzo de 2018 en Villa Mariano Moreno, en Chimbas. A través de su defensor Nicolás Fiorentino, presentó una carta fechada en setiembre de 2018, que supuestamente su expareja le escribió a la madre del acusado para decirle que esa fatídica noche se confundió y que Castillo no había sido el asesino.

Lo curioso para los investigadores judiciales fue que una prueba en apariencia fundamental para desligar a alguien de un delito que no cometió, sea presentada ahora y no en aquel momento.

El abogado defensor pidió además que se realice una pericia caligráfica para constatar la autenticidad de la carta, pero el fiscal Daniel Galvani se opuso: dijo que le parecía irrelevante y que mucho más peso tendrá el testimonio de esa joven, Mariana Flores, que con sus dichos lo complicó.

La joven había sido pareja y tuvo su primer hijo con la víctima, Cristian Díaz. Luego se separó, se juntó con Castillo y con él tuvo otros dos chicos. Pero la relación no funcionó y la joven volvió con Díaz, algo que Castillo no estaba dispuesto a aceptar, al punto de que aquella madrugada atacó a la pareja y aunque logró quitarle la vida solo al joven, según la acusación.