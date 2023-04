Un jubilado de 67 años con domicilio en Chimbas fue condenado a 7 años de cárcel por graves delitos contra la integridad sexual que cometió contra una vecina de 20 años que padece retraso madurativo y contra una menor de 11 años, también vecina suya.

Se trata de un hombre que en diciembre pasado, en la audiencia en la que fue imputado, lanzó una repudiable frase: "Anda en la bragueta de todos", en referencia a la chica de 20 años con discapacidad.

El imputado admitió su culpabilidad en un juicio abreviado en el que aceptó el castigo por el delito de rapto, abuso sexual simple, abuso sexual gravemente ultrajante y exhibiciones obscenas en perjuicio de la mayor de las víctimas. Y exhibiciones obscenas agravadas reiteradas en perjuicio de la menor.

Según Fiscalía, quedó acreditado que el imputado hizo subir a la joven con retraso madurativo a su Fiat Duna diciéndole que lo acompañara a hacer una cobranza. Sin embargo, según la denuncia, fue a una zona cercana, estacionó bajó un árbol y manoseó las partes íntimas de la joven. Además, le pidió que le pasara la lengua por su miembro, pero ella se opuso y regresaron al barrio.

El Ministerio Público Fiscal (MPF) recolectó además cuatro videos registrados por vecinos. En dos de ellos se puede ver al jubilado parado en el frente de su casa, con los pantalones bajos. En otro se aprecia cuando se para a un costado de la medianera de su casa, pegado a las rejas del frente, y pide a la víctima de 20 años que lo masturbe desde el otro lado de la pared. Todos los registros fueron capturados de día, cuando amanecía, explicaron los voceros.

Ahora el sujeto admitió que en reiteradas ocasiones se exhibió obscenamente ante la chica con discapacidad y una amiga de 11 años.

Según el MPF, las encuestas vecinales en el Barrio René Favaloro de Chimbas revelaron que el hombre era "manolarga", incluso con señoras mayores. También "piropea a las chicas", dijeron.

"Anda en la bragueta de todos"

Primero dijo ser inocente, se mostraba sorprendido. Luego, cuando le mostraron los videos que lo incriminaban, cambió el tono de su declaración, apuntando hacia la víctima.

"Ella pide y exige que la agarren (haciendo referencia al sexo), anda en la bragueta de todos", dijo, generando sorpresa en la sala.

Eso ocurrió el 7 de diciembre pasado, en la audiencia en la que el jubilado fue imputado formalmente.

Después decidió referirse a lo expuesto en los videos y negarlo: "Yo no hice nada de eso, yo no he violado a la niña. Si lo hubiera hecho, bueno ya está… qué le va a hacer, pero no lo hice, lo niego todo eso".

Sin reflexionar sobre sus propias palabras, ese día luego apuntó contra las familias de las víctimas, sus vecinos que lo denunciarion: "No sé quiénes son ni por qué lo hacen, esa gente vende lo que no se puede consumir y yo no consumo, será que les estorbo".

Y entre otros temas sueltos, hacia el final volvió a sorprender en la sala. "Si hice todo eso que dicen, me tengo que matar".