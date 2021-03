El nuevo Sistema Acusatorio Penal Adversarial resolvió ayer por primera vez un homicidio, en este caso culposo (sin intención): apenas 8 días después del siniestro, un policía que llevó por delante a un motociclista y lo mató fue condenado a 2 años de prisión en suspenso (sin encierro), y además fue inhabilitado para conducir por 5 años. La pena contra el sargento Darío Romero fue acordada en un juicio abreviado por el fiscal Iván Grassi, de la UFI Delitos Especiales, con los defensores María Filomena Noriega e Iván Cokljat. Y la jueza de Garantías Verónica Chicon lo homologó. El hecho ocurrió cerca de las 6.30 del 1 de marzo pasado, en una mañana lluviosa en Rivadavia. La víctima fue el motociclista Carlos Ernesto "Carloncho" Escudero (48), que a esa hora guiaba su Motomel 150 cc por Rastreador Calívar en dirección al Sur, rumbo a su trabajo como albañil. Pero a la altura de Comandante Cabot, impactó de frente contra la Chevrolet S-10 policial que conducía Romero, numerario de la Brigada Sur, y falleció.

Las pruebas que más complicaron al policía fueron las declaraciones de algunos testigos que afirmaron que fue él quien se había cruzado de carril para pasar a otro vehículo, pese a que en ese tramo hay doble línea amarilla. Es más, eso mismo declaró el otro policía que acompañaba al ahora condenado en la camioneta, según fuentes judiciales.

"Quiero pedirle disculpas a la familia. Yo soy padre, me choca mucho esta situación", dijo Romero sobre el final de la audiencia. Además, señaló que por las "inclemencias del tiempo" no se percató que de frente venía el motociclista. El delito por el que lo condenaron fue homicidio culposo, sin agravantes, pues se comprobó que no estaba alcoholizado y que tampoco conducía con exceso de velocidad.

Se trata de la primera resolución en la que participa la UFI Delitos Especiales, una de las áreas del nuevo sistema, que toma delitos como los asesinatos, los homicidios culposos (accidentes de tránsito y los ocurridos en mala praxis) y los hechos delictivos contra la administración pública.