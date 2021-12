El excombatiente de la guerra de Malvinas Dardo Omar Gómez (57) fue condenado este martes por haber publicado un video de pornografía infantil en la red social Facebook. mediante juicio abreviado, la pena establecida fue de 3 años, por lo que por ahora no irá a prisión.

La actividad ilegal de Gómez la detectó la red social y de inmediato dio aviso al Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados (National Center for Missing and Exploited Children, NCMEC) con sede en EEUU. Desde allí elevaron un informe a la Unidad 24/7 apostada en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), y el reporte con el material pornográfico llegó a San Juan el pasado 2 de julio, dijeron.

El Ministerio Público Fiscal, con los informes de las médicas legistas de este Ministerio Público, acreditó que la víctima (no identificada) que aparece en el archivo es mayor de 12 años de edad.