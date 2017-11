Un tribunal de La Pampa condenó ayer a una mujer a 9 años de prisión por cometer abusos sexuales gravemente ultrajantes, agravados por su calidad de guardadora, contra sus hijas adoptivas, cuando tenían 12 y 10 años.



El fallo del juez de audiencia de Santa Rosa, Daniel Sáez Zamora, no está firme y es por eso que la condenada, de 51 años (no identificada) por ahora no irá a prisión.



En el juicio quedó probado que la imputada ultrajó con sus dedos a las nenas cada vez que las bañaba, y que las maltrataba físicamente cuando se resistían a ese abuso.



La fiscal de Victorica, Alejandra Gabriela Moyano González, había solicitado en su alegato 15 años de prisión. En cambio el defensor oficial, Edgardo Javier Trombicki, pidió la absolución luego de cuestionar las pruebas.



Sin embargo fueron claves para condenar, los exámenes médicos en las menores dando cuenta de las lesiones y sobre todo los informes psicológicos de las niñas en los que se consideró que de su relato y sus reacciones corporales y emocionales, se desprendía que habían sido abusadas.