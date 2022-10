Un sujeto de 65 años que en febrero pasado fue condenado a 1 año y 4 meses de cárcel por estafar en más de 1 millón de pesos a 14 personas con el cuento de que les podía conseguir una casa del IPV, recuperó la libertad en esa causa y, apenas salió, volvió a caer por engañar a la familia de un hombre que está preso en el Penal de Chimbas. El 10 de marzo pasado, un día después de recuperar su libertad, llamó a la familia de ese preso para ofrecer sus servicios de abogado (dijo llamarse Diego Cipolla) y les pidió 102.000 pesos. Francisco Quatrochi, el acusado, había escuchado a ese interno pedirle a su familia que buscaran un abogado porque tenía problemas de salud y consiguió el número de sus familiares. Al otro día llamó y días después, el 14 de marzo, consiguió que le dieran $32.000. Cuando la familia del interno lo llamó para decirle que ya habían encaminado el trámite, el preso les dijo que con él no se había contactado ningún abogado. Y por las descripciones que le aportaron, dedujeron que el falso letrado no podía ser otro que Quatrochi. El estafador confesó ayer que había engañado a la familia Guayama. Y a través de su abogado Faustino Gélvez, acordó un juicio abreviado con la fiscal Marcela Torres, en el que admitió el delito de estafa y se mostró dispuesto a cumplir 1 año y 5 meses de prisión. El acuerdo fue ratificado ante el juez Martín Heredia Zaldo (Sala I, Cámara Penal), quien deberá decidir ahora si acepta esa salida para el caso. Si lo hace, no podrá aplicar un castigo mayor.

Según fuentes judiciales, el magistrado también deberá resolver si cabe unificar la anterior condena con la que eventualmente le imponga. Entre fines de septiembre y principios de noviembre de 2020, Quatrochi engañó a 14 personas (incluidos seis parientes de su pareja) con el cuento de que tenía contacto con el secretario del IPV (Instituto Provincial de la Vivienda) o que era amigo del interventor. Y que le habían encargado buscar gente que pudiera pagar una cuota, porque desalojarían a todos los que no estaban al día con sus pagos.