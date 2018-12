El ingeniero Eduardo Monir Madcur (derecha) admitió que coimeó a los policías en un juicio abreviado.

El ingeniero civil Eduardo Monir Madcur (51) fue condenado ayer por el juez de Flagrancia Carlos Lima a 1 año de prisión en suspenso (sin encierro) por el delito de cohecho. El mismo Madcur a través de sus abogados Leonardo Villalba y Guillermo Medawar, acordó un juicio abreviado con el fiscal Iván Grassi, en el que aceptó que el domingo pasado alrededor de las 2,15, les ofreció $1.000 a los policías de la Motorizada I para que no le hicieran una infracción por circular sin la chapa patente delantera de su camioneta Ford F100 ni la luz trasera izquierda, cuando circulaba por Concepción, Capital. "Tomá para que se compren algo para tomar, no es la primera vez que lo hago... dejame la pasada y la droga que mañana me voy al campo", habría dicho Madcur, quien enfrentará también un proceso en la Justicia Federal pues tenía 8 envoltorios con cocaína, dijeron fuentes judiciales.