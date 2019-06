Condenado. Finalmente Brayan Odorcic (22) fue condenado por matar a Ismael Cajas. Así, recibió su primera condena.



El juez Eugenio Barbera (Sala III, Cámara Penal) realizó un reajuste en la calificación del delito atribuido a Brayan Odorcic (22) y al final lo condenó a 10 años y 6 meses por homicidio en ocasión de robo de Ismael Cajas (22) la madrugada del 4 de julio de 2017 en la esquina de República del Líbano y España, Rawson. La condena impuesta por el magistrado fue la misma que el acusado aceptaba en un juicio abreviado acordado con el fiscal Carlos Rodríguez y su defensora María Noriega. Odorcic ya había recibido la misma condena al cabo de un primer juicio abreviado que fue anulado porque no se le corrió vista a la parte querellante. Ahora se cumplió ese paso y el caso quedó prácticamente cerrado. Cajas y un amigo habían ido a un boliche y esperaban el micro cuando Odorcic quiso asaltarlos. No lo logró y no pudo huir, pero desde el piso asestó dos puntazos a Cajas y con uno de ellos lo mató.