Un fisicoculturista que tenía denuncias por violencia de género y abuso sexual fue condenado a prisión perpetua por el femicidio de su pareja, Analía Maldonado, una peluquera de 40 años que fue golpeada y estrangulada y su cuerpo luego prendido fuego adentro de una bolsa de arpillera, en la ciudad bonaerense de Los Toldos en abril de 2021, informaron hoy fuentes judiciales.



El fallo del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 1 de Junín recayó sobre Samuel Moisés Llanos (43), quien fue hallado culpable del delito de "homicidio doblemente agravado por el vínculo y por ser cometido por un hombre contra una mujer mediando violencia de genero".



"Llanos asesino eso es lo que sos, así te condena la Justicia, la sociedad y la vida misma", escribió en sus redes Walter Maldonado, hermano de la victima, tras la sentencia.



Fuentes judiciales informaron a Télam que los jueces Esteban Melili, Karina Piegari y Silvio Galdeano coincidieron con el alegato del fiscal de juicio Esteban Pedernera y lo condenaron a la pena máxima.



El 19 de octubre, el TOC 1 le dio la posibilidad de las "últimas palabras" a Llanos, quien optó por no decir nada, aunque anteriormente el acusado había aceptado la culpabilidad y los cargos en su contra y pidió retirarse de la sala.



Llanos sostuvo que no negaba lo ocurrido, aunque afirmó que no recordaba "nada" de lo que había pasado.



El ahora condenado le pidió "perdón" a la familia y "misericordia a Dios", para luego no responder ninguna pregunta del fiscal Pedernera y solicitarle al Tribunal que lo retiraran de la sala.



Analía Maldonado trabajaba como peluquera cuando fue vista por última vez en la noche del sábado 17 de abril de 2021 junto a su pareja, el fisicoculturista Llanos, dueño de un gimnasio y quien ya había sido denunciado por violencia de género, abuso sexual y lesiones, pero por otras víctimas.



Al día siguiente, la familia de la mujer hizo la denuncia por averiguación de paradero luego de ir a la casa y descubrir que había algunos objetos rotos y que tanto ella como Llanos habían desaparecido.



De acuerdo a los informantes, en una inspección en el domicilio donde la pareja convivía, ubicada en la calle Moreno al 700 de Los Toldos, cabecera del partido de General Viamonte, los peritos hallaron manchas hemáticas y signos de arrastre, por lo que se cree que esa fue la escena primaria del femicidio.



Los vecinos declararon que escucharon gritos durante la madrugada y la policía determinó a partir de videos de las cámaras de tránsito que Llanos se había ido de la ciudad en el auto Nissan Tiida de la víctima.



El cadáver de Maldonado fue hallado por perros rastreadores el martes por la mañana, carbonizado y colocado adentro de una bolsa de arpillera en un camino rural de San Emilio, una vecina localidad también perteneciente al partido de General Viamonte, en el noroeste de la provincia de Buenos Aires.



En tanto, a partir de la pista del auto, un llamado al 911 alertó sobre la presencia de un vehículo de esas características en el estacionamiento de un hotel llamado Victoria, ubicado en la calle Lavalle 151, en el centro urbano de Luján, donde el sospechoso fue finalmente capturado por personal policial.



La Fiscalía General de Junín reveló que según la autopsia Maldonado fue atacada a golpes y, luego, estrangulada y calcinada.



Los forenses también concluyeron en su informe que "no existen elementos evaluables que permitan determinar el horario de la muerte".