Un niñero fue condenado en San Luis a seis años y medio de prisión por abusar sexualmente de la amiga de tres menores que tenía a su cuidado mientras la madre de los niños se encontraba trabajando, informaron hoy fuentes judiciales. El acusado, Leonel Carmona, fue trasladado luego de la condena a la Penitenciaría provincial, donde hace dos años fue alojado tras la denuncia formulada por la victima y motorizada por la escuela a donde asistía.



El hecho se produjo cuando la niña, de 12 años, se quedó en la casa de una amiga y fue violada por el niñero, que en ese momento tenía 18 años.



El joven fue condenado este miércoles a 6 años y medio de prisión por el Tribunal que preside Julio Fernando de Viana, pese a que, durante el debate, la defensa intentó probar que las relaciones habían sido consentidas por la victima.



Según el relato del condenado brindado ayer en el debate oral, antes de su sentencia, a mediados de julio de 2019, había acudido a la vivienda de una familia amiga como otras veces, para cuidar a tres hermanos que iban a quedar solos porque su madre salía a trabajar, y fue allí donde se encontró con su víctima, que era amiga y compañera de escuela de la mayor de las niñeces.



Sostuvo que, luego de cenar, entre las 23 y las doce de la noche, todos se fueron a dormir, pero él, quien se había recostado en la cama matrimonial, no lograba conciliar el sueño pensando en la salud de su padre, quien estaba internado.



Según su relato, la víctima apareció en el umbral de la puerta diciendo que tampoco podía dormir y poco después comenzaron a besarse y la niña se quitó la ropa con su ayuda. "Yo no la obligué a nada, pero pasaron unos 15 o 20 minutos y ella dijo que no se sentía cómoda y se fue al baño", relató.



La víctima, por su parte, indicó que normalmente dormía en la misma cama que su compañera de escuela, pero esa noche, al estar la madre de viaje y libre la cama de la mujer, se acostó allí.



Su amiga, en cambio, se quedó en su dormitorio y alrededor de las dos de la mañana, mientras veía una película con su celular, el imputado fue hasta donde estaba y se sentó en la cama. Intentó besarla, pero la adolescente se alejó sin decirle nada y, de un momento a otro, tras un forcejeo, la desvistió y la violó.



Al día siguiente, ella le contó a su amiga y luego a la madre de esa chica lo que había hecho el acusado, pero la mujer no le dio mayor importancia, le dio a entender que confiaba en el joven, y que por lo tanto, debía tomarlo como una "mala experiencia".



Durante el juicio, entre las pruebas presentadas, se sumó la revisación médico pediátrica, que dio cuenta de un desgarro en el himen producto de una penetración, y repasó extractos del testimonio de la madre de la joven sobre las consecuencias psicológicas que su hija acarrea desde el ataque.



La defensora de Niñez, Adolescencia e Incapaces 2, Silvina García, remarcó el padecimiento posterior de la niña, como una baja en el rendimiento escolar, pesadillas, trastornos alimenticios, autoflagelación y hasta incluso intentos de suicidio.



"El hecho está por demás acreditado y también el trauma en la víctima, que afectó su personalidad y la marcará de por vida", cerró.



La defensa de Carmona, por su parte, remarcó que existían pruebas sobre la inocencia del joven, pero que la defensa anterior no las ofreció para el debate, por lo que planteó una desigualdad de condiciones.



Admitió que no hubo controversia en los hechos y que "su defendido estuvo en la vivienda en cuestión cuando ocurrió el hecho y que él y la niña mantuvieron relaciones sexuales, pero no forzadas".



Entre los testimonios que valoró el Tribunal para dictar sentencia se encuentra la del preceptor de la escuela donde asistía la víctima y la de su maestra, quienes fueron los primeros en escuchar, luego de registrar cambios en su conducta y recibir el primer relato que aseguraba que había "sido violada por un joven que tenía entre 17 y 18 años".



Ambos recordaron el modo en el que se enteraron del hecho y el protocolo que siguieron para informar a la madre de la víctima y a las autoridades.