"No es justo, no había pruebas; voy a apelar", dijo visiblemente molesto Martín "Gallego" Herrera (34 años, foto), luego de conocer que uno de los jueces de la Sala I de la Cámara Penal, Juan Carlos Caballero Vidal (h) lo condenaba a 8 años de cárcel por violar a una chica que había ido con tres amigos al boliche de su familia en Capital (ex "L"Ovella Negra") el 23 de abril del año pasado. Afuera, la propia víctima y un grupo de manifestantes festejaron ruidosamente el resultado del juicio. La víctima había dicho que vio cuando Herrera se drogaba en el boliche y no descartó que hubiese puesto algo en su bebida, porque en un momento se sintió mal, fue al baño y allí el acusado le acercó una servilleta. La joven aseguró que se desvaneció y al despertar, lo tenía encima.