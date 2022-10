Un hombre fue encontrado muerto en su vehículo tras chocar contra otro auto, y la principal hipótesis es que antes del impacto se descompensó y que falleció por una falla en su organismo, dijeron fuentes judiciales.

La víctima tenía 55 años y se llamaba Adrián Rolando Suvire. El hecho ocurrió en Rivadavia durante la tarde de este martes, cerca de las 16.15. Fue sobre calle Belgrano, cerca de Libertador, donde se encuentra la Plaza Madre Universal.

Los voceros indicaron que Suvire transitaba por Belgrano rumbo al Norte en un Fiat Palio cuando presuntamente se descompensó, perdiendo el control e impactando contra una VW T-Cross estacionada en el lado Oeste de la calle.

El impacto no parecía tan grave, pero el conductor del Palio no reaccionaba. Y cuando llegó el personal de salud constató que no tenía signos vitales.

El cuerpo de Suvire fue enviado a la Morgue Judicial para la correspondiente autopsia, que confirmará o no si la causa de muerte fue una falla en su organismo, posiblemente relacionada a un paro cardíaco. Interviene la UFI Delitos Especiales, a cargo del fiscal Francisco Micheltorena.