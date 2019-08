Sigue preso. El instructor de parapente Rodolfo Blanco seguirá detenido luego de admitir que abusaba de su hijastra.

El instructor de parapente Rodolfo Aníbal Blanco (55) fue condenado ayer a 9 años de cárcel por los abusos gravemente ultrajantes cometidos contra su hijastra, desde que la niña tuvo 13 años y hasta que cumplió 17 y lo denunció. El propio imputado (hijo de un represor fallecido) había admitido su responsabilidad en los delitos sexuales que le atribuían y, a cambio de una rebaja de pena, decidió acordar un juicio abreviado con la fiscal Marcela Torres.



El caso llegó a la Justicia de boca de la propia víctima el 27 de abril de 2015. Fue en medio de una discusión con su madre, quien le recriminaba su noviazgo con un joven que no trabajaba ni estudiaba ni hacía nada. La chica entonces estalló y le dijo que no todo era tan bueno como creía con su pareja, Blanco, y le relató que abusaba de ella. Cuando la mujer le recriminó al sospechoso, este negó todo pero huyó de la provincia. Lo hallaron en Carmen de Patagones, Buenos Aires, tres años después, el 10 de marzo de 2018. Entonces ante un juez reiteró que no hizo nada, pero las pruebas lo complicaron.